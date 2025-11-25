La piadina romagnola conquista l' aeroporto di Fiumicino oltre 2 mila assaggi offerti nella lounge

25 nov 2025

Dopo essere stata nello spazio con Samantha Cristoforetti più di dieci anni fa, la Piadina Romagnola Igp non poteva che essere presente in un aeroporto internazionale. Lo fa per due giorni (lunedì 24 e martedì 25 novembre) nella lounge Ita Airways all’Aeroporto di Fiumicino a Roma nell’ambito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

