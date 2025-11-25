La piadina romagnola conquista l' aeroporto di Fiumicino oltre 2 mila assaggi offerti nella lounge

Dopo essere stata nello spazio con Samantha Cristoforetti più di dieci anni fa, la Piadina Romagnola Igp non poteva che essere presente in un aeroporto internazionale. Lo fa per due giorni (lunedì 24 e martedì 25 novembre) nella lounge Ita Airways all’Aeroporto di Fiumicino a Roma nell’ambito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

PIADINA ROMAGNOLA La ricetta secondo me perfetta e da bolognese di piadine in Romagna ne ho mangiate e ne mangio tutt'ora un'infinità RICETTA con VIDEO COMPLETO nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

“Piadina” termine generico anche in Francia: annullata la registrazione privata del marchio, nuova vittoria per il Consorzio della Piadina Romagnola Vai su X

La piadina romagnola 'vola' all'aeroporto di Fiumicino: oltre 2mila assaggi offerti ai viaggiatori - Dopo essere stata nello spazio con Samantha Cristoforetti più di dieci anni fa, la Piadina Romagnola Igp non poteva che essere presente in un aeroporto internazionale. Riporta ravennatoday.it

Piadina Romagnola Igp da record. Alla conquista di nuovi mercati - La Piadina Romagnola Igp, riconoscibile dal simbolo del galletto, non è solo un prodotto della tradizione, ma è il simbolo vivente della cultura e della storia della Romagna. Si legge su ilrestodelcarlino.it

La piadina romagnola conquista Dubai: tutti vogliono assaggiarla - La specialità romagnola sbarca negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di Gulfood, il più grande salone specializzato in Medio Oriente per ... Segnala ilrestodelcarlino.it