La Petrarca pallamano femminile dimostra carattere
Arezzo, 25 novembre 2025 – . La Trasferta lunga, l’avversario ostico, il fatto di confermare la prestazione della prima giornata, erano elementi che hanno messo le ragazze di mister Rondoni- Contini sotto pressione. Nonostante il risultato finale di 34-28 per Camerano, le aretine dimostrano empatia di squadra e coraggio. Bella prova per le gialloblu di Camerano, che sono state sul pezzo dall’inizio fino alla fine del match, contro un avversario comunque ostico. Non a caso il primo tempo è stato equilibrato tra le due compagini che si sono date battaglia, 17-15 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
