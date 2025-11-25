la palestina al torino film festival la regista farah nabulsi presenta il film the teacher

T orino, 25 nov. (askanews) – Presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival, The Teacher della regista britannica-palestinese Farah Nabulsi, dall’11 dicembre nelle sale italiane. Il film, già presentato a Toronto, è il suo primo lungometraggio dopo il corto “The Present”, vincitore di numerosi premi e candidato all’Oscar. Un film attualissimo perché Nabulsi, nata e cresciuta a Londra, da genitori palestinesi, ha sentito il richiamo della terra e dopo aver viaggiato e visto con i suoi occhi quella realtà, l’ha voluta raccontare nei suoi film. “Ho voluto – ha detto a Torino- creare un contatto umano con la Palestina”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

