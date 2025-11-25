La nuova truffa dei falsi profili di poliziotti su WhatsApp | l' allerta della polizia postale

Chiamate su WhatsApp da falsi profili di poliziotti che mostrano vere foto di agenti o dirigenti di polizia.É questa la nuova truffa online segnalata dalla polizia postale, che spiega come "in queste settimane molti cittadini stanno ricevendo Sms, apparentemente inviati dal proprio istituto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

