La nuova truffa dei falsi profili di poliziotti su WhatsApp | l' allerta della polizia postale

Chiamate su WhatsApp da falsi profili di poliziotti che mostrano vere foto di agenti o dirigenti di polizia.É questa la nuova truffa online segnalata dalla polizia postale, che spiega come "in queste settimane molti cittadini stanno ricevendo Sms, apparentemente inviati dal proprio istituto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Black Fiday, occhio alla nuova truffa: medicina estetica scontata fino al 50%. L'allarme dei #medici e come riconoscere l'inganno Vai su X

Nuova truffa online: usate foto false di dirigenti della Polizia per ingannare i cittadini | https://shorturl.at/0e3GX - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp, la nuova truffa utilizza profili falsi di poliziotti per rubare dati - Dopo la pandemia, c’è stato un aumento esponenziale delle truffe online, perché sono ... Riporta tecnoandroid.it

La nuova truffa su WhatsApp, vere foto di poliziotti ma profili falsi, polizia avverte: “Non fornite dati” - Come spiega il Commissariato di polizia online, tutto parte da un rodato meccanismo già usato per altre truffe e che prevede l'invio di messaggi apparentemente ... Come scrive fanpage.it

La nuova truffa su WhatsApp: foto vere di poliziotti e profili falsi - La Polizia Postale ha segnalato una nuova forma di raggiro che negli ultimi giorni sta colpendo molte persone in tutta Italia. Segnala tecnoandroid.it