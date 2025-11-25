La nuova carriera di Caroline Tronelli dopo l’addio a De Martino

Caroline Tronelli, rinascita dopo l’addio a De Martino: ecco la sua nuova vita. Dopo settimane di silenzi e sussurri sul web, Caroline Tronelli torna a parlare, ma non per alimentare il gossip. La giovane imprenditrice digitale — ormai volto noto tra moda, lifestyle e comunicazione — ha scelto di raccontare la sua nuova vita dopo la fine della storia con De Martino. Leggi anche Grande Fratello, il meglio e il peggio del 24 novembre La relazione, durata quasi un anno, è finita in modo discreto ma non indolore. Caroline, ora più serena è tornata sui social conquistando milioni e milioni di follower con la sua nuova vita da influencer. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La nuova carriera di Caroline Tronelli dopo l’addio a De Martino

