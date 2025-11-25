la nuova app di incontri nob fatta su misura per i nobili aristocratici di parigi lanciata con un ballo surrealista nel quartiere marais

Nel quartiere del Marais, il Musée de la Chasse et de la Nature è diventato il luogo simbolo di un Bal Surréaliste concepito per accompagnare il lancio di NOB, una nuova applicazione di incontri rivolta alla nobiltà contemporanea e a un pubblico proveniente da contesti particolarmente esclusivi. L’iniziativa ha scelto come cornice le sale dell’Hotel Particulier che ospita il museo, trasformandole per l’occasione in uno spazio caratterizzato da un’impostazione estetica raffinata, elementi scenografici accurati e una selezione musicale affidata a DJ. L’impostazione dell’evento ha puntato sull’incontro tra riferimenti alla tradizione aristocratica e suggestioni riconducibili al linguaggio surrealista, con l’obiettivo di creare un percorso immersivo per gli ospiti presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

