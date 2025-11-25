La notte nel cuore Nuh e Sevilay vengono arrestati? Cosa succede

La morte di Andac ne La notte nel cuore mette Nuh e Sevilay in serio pericolo. Infatti, i due innamorati si ritrovano costretti a restarsene nascosti in un hotel per un po’ di tempo, in quanto temono di essere incastrati come probabili assassini. Ciò è accaduto per via dell’incidente avvenuto durante lo scontro con l’imprenditore nella sua azienda. Le anticipazioni turche segnalano cosa accade nelle prossime puntate e, soprattutto, se la coppia alla fine finisce per pagare per la morte di Andac. Innanzitutto, la principale sospettata è Sevilay e non Nuh. La ragazza finisce nel mirino della polizia che indaga con attenzione sulla morte del crudele imprenditore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - La notte nel cuore, Nuh e Sevilay vengono arrestati? Cosa succede

