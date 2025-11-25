La notte nel cuore le anticipazioni di martedì 25 novembre | Nuh e Sevilay braccati la rivincita di Sumru

Mentre Nuh e Sevilay vivono attimi di terrore nella nuova puntata de La notte nel cuore, Sumru riuscirà finalmente ad avere la sua vendetta: ecco le anticipazioni del 25 novembre La notte nel cuore, dopo aver tenuto tutti sulla corda domenica, torna stasera su Canale 5, a cavallo tra la prima e la seconda serata, al termine de La ruota della fortuna, con una puntata che rimetterà al proprio posto situazioni e persone. Cosa era successo nella puntata precedente Esat ha provato a chiedere il perdono alla moglie Esma, ma lei, dopo essere venuta a conoscenza dei dettagli del suo rapimento, ha deciso di allontanare il Sansalan per sempre dalla sua vita, chiedendo il divorzio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La notte nel cuore, le anticipazioni di martedì 25 novembre: Nuh e Sevilay braccati, la rivincita di Sumru

