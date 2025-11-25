La Notte nel Cuore anticipazioni trentanovesima puntata di domenica 30 novembre 2025
Altro che atteggiamenti troppo aggressivi. Le sfuriate di Nuh avevano una causa ben precisa: nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda in prima serata, su Canale 5, domenica 30 novembre 2025, il ragazzo scopre di avere un tumore al cervello che ha alterato il suo umore. Tuttavia, prima di sottoporsi ad un'operazione, non priva di rischi, come vorrebbe Sevilay, Nuh decide di parlare della questione anche con la madre Sumru e la gemella Melek. Ecco le anticipazioni. . 1×95 (2^ Parte): La polizia che indaga sulla morte di Andac scopre una telecamera nascosta che riprende l'incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay.
