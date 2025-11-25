La notte nel cuore anticipazioni puntate di stasera 25 novembre della soap turca di Canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 25 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:25 e ci terranno compagnia fino alle 00:25 circa? Al centro dei riflettori troveremo Sevilay, che finirà nel mirino della polizia nel corso delle indagini sulla morte di Andac. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera. La notte nel cuore, anticipazioni del 25 novembre: Sevilay sospettata. Le indagini sull’omicidio di Andac procedono, e tutti gli indizi sembreranno condurre a Sevilay. La donna sarà la principale sospettata della morte dell’uomo che aveva cercato di abusare di lei, mentre Nuh cercherà in ogni modo di proteggerla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 25 novembre, della soap turca di Canale 5

Leggi anche questi approfondimenti

Dalla finale di Coppa Davis alla Notte nel Cuore, scopriamo cosa hanno preferito guardare gli spettatori - facebook.com Vai su Facebook

Nel silenzio della notte, ascolta il tuo cuore e anche i battiti del mondo. Offri il tuo riposo per le sfide dell'umanità. ? clicktopray.org/daily Vai su X

Anticipazioni “La notte nel Cuore”, episodi del 25 novembre 2025: Cihan prende a pugni Halil per Sumru - Cihan è infuriato con Halil e lo prende a pugni, perché responsabile della violenza su Sumru. Segnala alfemminile.com

La notte nel cuore anticipazioni trama 25 novembre 2025 - Eccoci con le nuove anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di stasera 25 novembre 2025: cosa succederà nel prossimo episodio della dizi turca? novella2000.it scrive

La Notte nel cuore, le anticipazioni delle puntate del 25 novembre - Le anticipazioni delle puntate de La Notte nel cuore in onda stasera martedì 25 novembre e gli spoiler delle puntate di domenica 30 novembre in prima serata. Scrive msn.com