La nipote di Bruno Conti e il post su un vecchio fidanzato violento Ora guarda avanti con Pisilli
Nella giornata contro la violenza sulle donne, la figlia dell'ex calciatore Andrea pubblica una foto shock e un messaggio potente sulla tossicità mascherata da amore. Oggi accanto a lei c’è il sostegno del centrocampista giallorosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Un figlio (e nipote) d'arte per il Monastir. Nel girone delle laziali approda Bruno Conti - facebook.com Vai su Facebook
La nipote di Bruno Conti e il post su un vecchio fidanzato violento. Ora guarda avanti con Pisilli - Nella giornata contro la violenza sulle donne, la figlia dell'ex calciatore Andrea pubblica una foto shock e un messaggio potente sulla tossicità mascherata da amore. Segnala msn.com
Anastasia Conti contro la violenza sulle donne: “Distinguete l’amore dalla tossicità” - L'attuale fidanzata di Pisilli e nipote del mitico Bruno ha anche pubblicato una foto per sensibilizzare su un argomento purtroppo ancora attuale ... msn.com scrive
Chi è Anastasia Conti, fidanzata di Niccolò Pisilli: nipote di una leggenda della Roma/ “Ogni volta che…” - Impossibile tenere il conto, di giornata in giornata, dei ... ilsussidiario.net scrive