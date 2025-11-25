Le esplosioni, i crepitii degli spari, le grida sono il naturale sottofondo musicale di ogni serata e di ogni notte di Port-au-Prince, ad Haiti. Hanno lo stesso ritmo incalzante delle percussioni, la stessa ombra inquietante dei flauti della rara, la musica tipica dell’isola: sono rumori che evocano i complotti e le rivolte di inizio Ottocento, ma che si rispecchiano anche nello stesso tumultuoso stato d’assedio che Haiti vive nel presente, sospesa com’è da quattro anni in un limbo anarchico, schiava delle lotte tra gang che hanno acuito una crisi dalle origini lontane, facendo di Haiti, già Paese più povero delle Americhe, un luogo ancora più povero. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La Nazionale che si è qualificata ai Mondiali senza giocare mai in casa