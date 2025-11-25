La MLS si trova ad affrontare una nuova crisi di emittente e di appeal della lega poiché Apple TV ha tagliato i rapporti con tre anni di anticipo

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Se ci fosse una canzone che potesse riassumere le ultime due settimane del calcio americano, sarebbe il classico di Bob Dylan del 1964 “The Times They Are A-Changin”. Nel corso della pausa per le Nazionali di novembre, abbiamo appreso che la MLS cesserà il suo formato annuale e passerà alla stagione primavera-estate nel 2027, rompendo una tradizione che è rimasta fin dalla nascita del campionato tre decenni prima, allineandosi con i migliori campionati europei. Ci sono stati cambiamenti radicali anche a livello di trasmissione, con Major League Soccer e Apple TV che hanno concordato un accordo rivisto sui diritti mediatici che terminerà dopo la stagione 202829, tre anni e mezzo prima del previsto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

