La mia coinquilina ha rubato le ceneri di mia nonna e si è portata via l’urna Si rifiuta di restituirmela dice che devo imparare a ‘lasciare andare' | lo sfogo virale su Reddit

“Per la mia coinquilina io sono Pinterest Girlie”. Inizia così il post su Reddit di un’utente sulla sua strana e particolare convivenza con le sue coinquiline. La ragazza ha descritto in particolare il suo rapporto con una delle due, che non è nuova a condividere aneddoti con le altre. In questo caso, la donna di 24 anni, chiamata “S” nel post, ha voluto impartire alle due una lezione prendendo come esempio un oggetto significativo. L’utente ha voluto ascoltarla, andando oltre le controversie che avevano avuto, dato che era stata definita proprio da lei come una persona troppo sentimentale e come una “una Pinterest girlie” per via delle sue abitudini nel tenere oggetti decorativi e ricordi personali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

