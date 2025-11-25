La lingua della Chiesa è il latino Papa Leone rimanda a scuola i cardinali

Il latino è la lingua ufficiale della Chiesa e chi non la conoscesse, anche tra i cardinali (com'è palesemente emerso nell'ultimo Conclave del maggio scorso), è bene che da oggi in poi riprenda in mano i sussidiari delle medie o delle superiori perché Leone XIV lo ha sancito nel nuovo «Regolamento Generale della Curia Romana» emanato ieri. Non è certamente una novità che il Latino sia l'idioma ecclesiastico con cui addirittura fino a qualche decennio fa i presuli di diversa provenienza mondiale colloquiavano tra loro, ma c'è stato chi, in tempi recenti, avrebbe voluto che questa antica lingua venisse sostituita universalmente dall'italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

