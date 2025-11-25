La libertà di stampa vince sulle gemelle Cappa Rispettata la verità

Una vittoria per la libertà di stampa, contro chi tenta di mettere il bavaglio ai giornalisti. E con il caso Garlasco, l'Ordine fa quadrato per difendere, sulla base dell'articolo 21 della Costituzione e sul principio deontologico del dovere di cronaca, chi ci mette la faccia per informare l'opinione pubblica sugli sviluppi dell'inchiesta ma viene intralciato da diffide e minacce di querela. È quello che è accaduto alla nostra collega Rita Cavallaro che, fin dalla riapertura dell'inchiesta della Procura di Pavia che coinvolge Andrea Sempio, scava negli atti per ricostruire una delle peggiori indagini della storia giudiziaria, finita con la condanna di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

