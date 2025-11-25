La laurea all' Unibo lo sport e il lavoro a pochi minuti dall' incidente | chi era Viola morta a 23 anni

La sua vita, che nelle ultime settimane si era divisa tra gli studi universitari, il tirocinio lavorativo e gli hobby, è stata improvvisamente spezzata dalle ruote di un camion. Aveva 23 anni Viola Mazzotti, e in via dell’Arcoveggio ci passava ogni mattina in bicicletta per raggiungere gli uffici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

26 novembre, ore 13, Aula Grande e online Seminario: Embodiement, magic and metaphor Prof. Sørensen (Aarhus University) https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeAntropologiche/bacheca/seminario-embodiement-magic-and-metaphor - facebook.com Vai su Facebook

Università e occupazione, Scienze politiche: quali prospettive di lavoro? - Tra i vari indirizzi del gruppo disciplinare buone percentuali di occupati a tre anni dalla fine degli studi. Riporta tg24.sky.it

I laureati Unibo trovano lavoro? Oltre l'80% sì. Ecco dove: tutti i dati - Si confermano sopra la media nazionale i numeri di chi si laurea in corso, di chi ha fatto un’esperienza di studio all’estero e il tasso di occupazione sia a un anno che a cinque anni dalla laurea ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Università e lavoro, le prospettive di Giurisprudenza - Continuiamo la nuova serie di approfondimenti su laurea e occupazione. tg24.sky.it scrive