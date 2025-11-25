La Gnove Musiche al Palamostre la prima assoluta di Ikigai e Rendering di Berio

Udinetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la prima esecuzione assoluta di “Ikigai” di Giulio Piras quella che andrà in scena giovedì 27 novembre, alle 20.45, sul palco del Teatro Palamostre di Udine. Un'opera nata per la quarta edizione del Concorso di Composizione “La Gnove Musiche”, indetto dall'Orchestra giovanile Filarmonici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Gnove Musiche Palamostre Prima