La giunta di Fico | I partiti saranno rappresentati ma linea politica la scelgo io |VIDEO

Innovazione, cambio di passo, attenzione agli ultimi. Sono alcune delle parole d'ordine che Roberto Fico pronuncia da un mese e mezzo. Molto del suo mandato lo dirà la squadra di Governo che sarà scelta. Una squadra che dovrà tenere conto delle mille anime che compongono il campo largo: dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La giunta di Fico: "I partiti saranno rappresentati, ma linea politica la scelgo io" |VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Campania, Fico Presidente: 'Ora giunta di qualità e con persone competenti. Primo provvedimento? Usciamo da queste logiche' - facebook.com Vai su Facebook

Ecco, la promessa di avere una giunta 50-50 tra uomini e donne potrebbe essere una delle ragioni per non votare Cirielli. Certo, Fico è difficile da surclassare quanto a buoni motivi per non votare un candidato, ma la lotta si annuncia appassionante. Vai su X

Regionali, Fico: condono e Autonomia saranno un boomerang. Schlein: modello Campania - «Il condono si rivelerà un boomerang per il centrodestra: lunedì vinceremo noi», dice Roberto Fico, galvanizzato già dalla manifestazione di stasera ... Si legge su ilmattino.it

Come si vota alle Elezioni Regionali Campania 2025/ Liste, nomi candidati, info scheda e voto disgiunto - Come si vota alle Elezioni Regionali Campania 2025, info scheda e voto disgiunto: chi sono i candidati, preferenze consiglieri e rebus ballottaggio ... Secondo ilsussidiario.net

Giunta, chi entra libera posti: una lunga serie di veti e incroci dentro i partiti. I sicuri sono quattro: i nomi. Alla cultura spunta (come esterna) la Foschi - Gli strateghi sono all’opera, perché per la nuova giunta è un partita a scacchi: contano i numeri, ma ... Lo riporta corriereadriatico.it