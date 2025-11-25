La Giunta delibera l' accordo di governo della mobilità sanitaria tra Emilia-Romagna e Calabria

Parmatoday.it | 25 nov 2025

La Giunta regionale ha approvato nella seduta di ieri l'accordo bilaterale tra le Regioni Emilia-Romagna e Calabria per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie.L'accordo ricomprende l'arco temporale dal 1^ novembre 2025 al 31 dicembre 2027, ma è fatta salva la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

