La Giunta delibera l' accordo di governo della mobilità sanitaria tra Emilia-Romagna e Calabria

La Giunta regionale ha approvato nella seduta di ieri l'accordo bilaterale tra le Regioni Emilia-Romagna e Calabria per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie.L'accordo ricomprende l'arco temporale dal 1^ novembre 2025 al 31 dicembre 2027, ma è fatta salva la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lo stabilisce una delibera della Giunta su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. La dotazione complessiva sale a 16,5 milioni. Nel 2026 bando a sostegno dell’apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli - facebook.com Vai su Facebook

23/11/2025 | Deliberazioni Di Giunta Interventi ed opere da realizzare/mantenere ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Regionale n. 100 dell'11/03/2024 recante: "A tinyurl.com/3eed2yvr Vai su X

Sanità, la Giunta delibera l’accordo di governo della mobilità sanitaria tra Emilia-Romagna e Calabria - Romagna e Calabria per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie. Segnala msn.com

Melendugno, accordo con Tap per sei milioni e 50mila euro - La Giunta guidata dal sindaco Maurizio Cisternino ha infatti approvato la delibera numero 74 con lo schema di accordo: la ... Riporta quotidianodipuglia.it

Giunta Regionale, le decisioni dell’ultima riunione - Su richiesta del vice presidente Filippo Mancuso, la Giunta ha preso atto dell’Accordo sancito in Conferenza unificata il 27 marzo 2025, che aggiorna e uniforma la modulistica edilizia nazionale ... Secondo msn.com