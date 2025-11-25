La Giornata contro la violenza sulle donne il corteo di Non una di meno sfila per le vie di Milano | Siamo in diecimila

Milano, 25 novembre 2025 – ''Siamo più di diecimila''. Lo hanno annunciato le organizzatrici del corteo organizzato da "Non Una di Meno” a Milano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Oltre ottomila i manifestanti, secondo le stime della Questura. Sfilano al buio, perché – spiegano in coro – '' la notte ci piace e vogliamo uscire in pace. Ci piace pure il giorno, levatevi di torno''. Contenuti sessuali non richiesti, body shaming e manipolazione: le donne fra 16 e 24 anni le più colpite dalla violenza digitale Partito da Porta Venezia (piazza Oberdan) intorno alle 18,30, il corteo si è snodato lungo un percorso di poco più di 4 chilometri attraverso il centro di Milano per terminare in piazzale Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Giornata contro la violenza sulle donne, il corteo di “Non una di meno” sfila per le vie di Milano: “Siamo in diecimila”

