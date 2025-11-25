La geografia della memoria Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale ma una scelta geopolitica

Oggi, 25 novembre, torna la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una data che l’ONU ha fissato nel 1999 pe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La geografia della memoria. Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale, ma una scelta geopolitica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"RADICI E FUTURO. L’alterità attraverso gli occhi dei giovani ricercatori" Mercoledì 3 Dicembre 2025 ?Ore 17.00 Sala Conferenze - Biblioteca comunale "Maria Goia" Tratteremo il tema "Percorsi identitari di memoria. Geografia e spazi di confine nella C - facebook.com Vai su Facebook

La geografia della memoria. Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale, ma una scelta geopolitica - Se la violenza contro le israeliane viene ignorata perché politicamente scomoda, allora ... Riporta ilfoglio.it

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la memoria delle Mirabal e l’Europa che non sa proteggere le donne - Dai femminicidi in Italia alle 840 milioni di donne nel mondo che hanno subito violenza fisica o sessuale: dati, storie e leggi del 2025 raccontano una verità che non possiamo più ignorare. Secondo giornalelavoce.it

Violenza di genere, un posto vuoto in Consiglio regionale per le donne uccise | Gli appuntamenti per dire no - L’assemblea ha osservato un minuto di silenzio per la giornata del 25 novembre: la sedia resterà sempre vuota in memoria delle vittime ... ilsecoloxix.it scrive