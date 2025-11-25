La fontana di Mili San Pietro merita di tornare a splendere nuova richiesta di intervento

25 nov 2025

La consigliera Cammaroto ha richiamato l’attenzione sul degrado in cui versa la fontana situata nei pressi di via Vallone, a Mili San Pietro, proprio vicino al capolinea degli autobus. Cammaroto evidenzia come l’impianto presenti ormai da tempo incrostazioni, detriti e un generale stato di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

