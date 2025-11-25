La fontana di Mili San Pietro merita di tornare a splendere nuova richiesta di intervento
La consigliera Cammaroto ha richiamato l’attenzione sul degrado in cui versa la fontana situata nei pressi di via Vallone, a Mili San Pietro, proprio vicino al capolinea degli autobus. Cammaroto evidenzia come l’impianto presenti ormai da tempo incrostazioni, detriti e un generale stato di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dove sono i soldi? Mentre la giunta di Attilio Fontana esulta per i 318 mila euro destinati alla Bergamasca dai canoni idroelettrici, nessuno sembra ricordare l’altra cifra, quella imbarazzante: mancano oltre 26 milioni di euro. “É questa la cifra che le aziende en - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo sta impazzendo Dal 2015 aumentata del 37% la spesa militare globale I dati delle Nazioni Unite sugli armamenti Anna Lisa Antonucci, @oss_romano Vai su X
INCIDENTE STRADALE/ Roma, Bus Atac contro fontana a San Pietro: indagine interna (oggi 10 maggio 2017) - Incidente stradale di oggi 10 maggio 2017: ultime notizie, autobus Atac si schianta contro una fontana in Vaticano, presso via della Conciliazione vicino a San Pietro. Lo riporta ilsussidiario.net
Incidente a San Pietro: bus N11 finisce contro un pilone della fontana - Ha terminato la propria corsa contro una delle fontane poste all'angolo tra via della Conciliazione e largo Giovanni XXIII, a San Pietro. romatoday.it scrive
Roma nuda, la fontana "scostumata" non lontana da San Pietro - Da tutti conosciuta come la fontana "scostumata", si tratta di un'opera in marmo e travertino, composta da un ampio e basso bacino circolare, delimitato da un largo bordo che sporge all'esterno. leggo.it scrive