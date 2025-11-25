La Fondazione Imoletta ha il suo ' shuttle' | donato un pulmino per il trasporto di 38 ragazzi

E' già stato ribattezzato 'Imoletta Shuttle' il nuovo pulmino al servizio dei ragazzi fragili che frequentano la sede della Fondazione Imoletta. Il mezzo a nove posti è frutto della generosità di UniCredit, a cui si è unito anche un contributo di 2mila euro da parte dell'assessorato alle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

