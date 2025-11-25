La First lady dà il via al periodo delle festività natalizie Ecco dove sistemerà il maestoso albero proveniente dal Michigan

( a skanews) – La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha ricevuto l’albero di Natale ufficiale 2025 della Casa Bianca a Washington. Questo albero di 7,6 metri è stato coltivato nelle fattorie Korson’s Tree Farms a Sidney Township, nel Michigan, e sarà esposto nella Blue Room della Casa Bianca durante le festività natalizie. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Melania Trump accoglie alla Casa Bianca l’imponente albero di Natale 2025 iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

