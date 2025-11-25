La First lady dà il via al periodo delle festività natalizie Ecco dove sistemerà il maestoso albero proveniente dal Michigan
( a skanews) – La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha ricevuto l’albero di Natale ufficiale 2025 della Casa Bianca a Washington. Questo albero di 7,6 metri è stato coltivato nelle fattorie Korson’s Tree Farms a Sidney Township, nel Michigan, e sarà esposto nella Blue Room della Casa Bianca durante le festività natalizie. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Melania Trump accoglie alla Casa Bianca l’imponente albero di Natale 2025 iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
BIANCO, ROSSO e TARTAN… ed è subito NATALE! É già stata chiamata “Mamma Natale” ed il look è in tema ma super stiloso! Melania Trump, la first Lady Americana, ha presieduto all’inizio delle decorazioni natalizie alla White House a Washington! Per lei - facebook.com Vai su Facebook
Tu Zohran, io demure. Ecco la nuova first lady di New York Vai su X
Rama Duwaji, prima «first lady» della Gen Z: l'incontro via app, l'impegno per Gaza: «È la nostra Lady D» - «Non c’è nessun altro che vorrei al mio fianco in questo momento o in nessun altro momento», ha detto Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, nel suo discorso della vittoria. Lo riporta msn.com