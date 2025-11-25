Domenica 23 novembre al Golf Casalunga la Coppa delle Castagne è stata vissuta in un clima di grande amicizia e divertimento. La formula a squadre di quattro giocatori ha permesso di azzardare colpi impossibili potendo contare eventualmente sui compagni, mentre la distanza di nove buche ha lasciato ore di luce per la convivialità post gara. Germano Russo, Fabio Cabri, Vito Barone e Fabrizio Marchetti hanno vinto con 31 colpi, cinque meno del par del percorso. Nella categoria netta il team formato da Maria Vittoria Baravelli, Roberto Mingardi, Silvia Musiani e Antonella Tosti (27) ha preceduto quello formato da Luca Bruno, Alessandro Vignudelli, Stefano Vignudelli e Chiara Novarese, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La finale del circuito ’Eccellenze di gusto’. Golf Bologna, Cavallini-Apicella trionfano nel torneo a coppie