La figlia di Totti e Blasi sola in casa | indagate Noemi Bocchi e la tata

Esattamente un anno fa si veniva a conoscenza della denuncia di Francesco Totti presentata da Ilary Blasi per aver lasciato sola in casa la figlia Isabel che all'epoca dei fatti aveva otto anni. Oggi la vicenda torna a essere discussa perché anche Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, sarebbe. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi. #coldweather - facebook.com Vai su Facebook

Noemi Bocchi indagata per aver lasciato la figlia più piccola di Totti sola in casa: sotto accusa anche la tata - Anche Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, è accusata di abbandono di minore per aver lasciato la figlia dell'ex capitano della Roma da sola ... Riporta fanpage.it

La figlia di Francesco Totti lasciata sola in casa: indagate anche Noemi Bocchi e la tata «che li ha coperti dichiarando il falso» - E la tata della coppia è sotto inchiesta per aver dichiarato il falso. Come scrive msn.com

**Roma: accusato di abbandono di minori, chiesta archiviazione per Totti** - La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Da lanuovasardegna.it