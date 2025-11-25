La figlia di Totti e Blasi sola in casa | indagate Noemi Bocchi e la tata

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esattamente un anno fa si veniva a conoscenza della denuncia di Francesco Totti presentata da Ilary Blasi per aver lasciato sola in casa la figlia Isabel che all'epoca dei fatti aveva otto anni. Oggi la vicenda torna a essere discussa perché anche Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, sarebbe. 🔗 Leggi su Today.it

figlia totti blasi solaNoemi Bocchi indagata per aver lasciato la figlia più piccola di Totti sola in casa: sotto accusa anche la tata - Anche Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, è accusata di abbandono di minore per aver lasciato la figlia dell'ex capitano della Roma da sola ... Riporta fanpage.it

figlia totti blasi solaLa figlia di Francesco Totti lasciata sola in casa: indagate anche Noemi Bocchi e la tata «che li ha coperti dichiarando il falso» - E la tata della coppia è sotto inchiesta per aver dichiarato il falso. Come scrive msn.com

figlia totti blasi sola**Roma: accusato di abbandono di minori, chiesta archiviazione per Totti** - La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Da lanuovasardegna.it

