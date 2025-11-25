Alla corte norvegese tentano di fare buon viso a cattivo gioco ma, per l’immagine pubblica della principessa Mette-Marit, le cose non si mettono bene. Due nuovi libri – uno appena uscito, Hvite striper, sorte får, e uno in fase di realizzazione, Ude af kontrol – mettono nei guai la futura regina, accusata di aver ripulito la casa del figlio Marius poco prima dell’arresto per violenza e droga in vista di una possibile perquisizione. Ingrid Alexandra in Australia: le nuove foto. E forse è per spostare l’attenzione su vicende decisamente più positive che da corte, settimana scorsa, sono arrivate nuove foto della principessa Ingrid Alexandra, figlia primogenita di Mette-Marit e del principe Haakon. 🔗 Leggi su Amica.it

La figlia di Mette-Marit e del principe Haakon è impegnata con gli esami all'università di Sydney. E sfida qualche credenza popolare