La Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026 | ecco cosa dovrà ‘aspettarsi’ l’Italia

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A meno di 200 giorni dall’inizio della prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei dodici gruppi da quattro squadre che comporranno la prima fase del torneo. Il tabellone finale, uno dei momenti più emozionanti sulla strada verso il titolo mondiale, riunirà gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la fifa svela la procedura di sorteggio per i mondiali 2026 ecco cosa dovr224 8216aspettarsi8217 l8217italia

© Ildifforme.it - La Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026: ecco cosa dovrà ‘aspettarsi’ l’Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

fifa svela procedura sorteggioLa Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026: ecco cosa dovrà 'aspettarsi' l'Italia - A meno di 200 giorni dall'inizio della prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei dodici gruppi da quattro squadre che comporranno la ... adnkronos.com scrive

Svelate le procedure per il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 - Sono state confermate le procedure che regoleranno il sorteggio finale per la Coppa del Mondo FIFA 2026 a Washington DC. Come scrive fifa.com

fifa svela procedura sorteggioMondiali 2026, le fasce del sorteggio: se l'Italia ci arriva, è nella quarta urna - La quarta e ultima fascia prevede le sei Nazionali ancora da qualificare, come l'Italia. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fifa Svela Procedura Sorteggio