La crisi di Aica Schifani salva la consortile | arriva il fondo di 20 milioni

“Gli agrigentini non pagheranno gli errori dei loro amministratori e non rimarranno senz’acqua. Ho parlato con i vertici di Siciliacque e non ci sarà alcuna interruzione del flusso idrico”. Lo ha dichiarato al Tgr Rai il presidente della Regione, Renato Schifani, illustrando la soluzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

