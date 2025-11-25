La crescita delle unghie è un processo naturale che riflette lo stato di salute generale e alcune abitudini quotidiane

Avere unghie più lunghe e forti non dipende solo da prodotti specifici, ma anche da una routine costante e da uno stile di vita equilibrato. In condizioni normali, le unghie delle mani crescono in media di tre millimetri al mese, mentre quelle dei piedi avanzano più lentamente, circa 1 millimetro al mese. Questo ritmo può variare in base all’alimentazione, all’età, alla stagione e all’eventuale presenza di carenze nutrizionali. Per favorire una crescita più rapida è utile mantenere le unghie costantemente idratate, poiché una lamina ungueale elastica tende a spezzarsi meno e a preservare la lunghezza. 🔗 Leggi su Amica.it

