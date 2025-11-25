La Corte Ue | Obbligatorio riconoscere i matrimoni gay contratti all’estero FdI | Forzatura inaccettabile
Tutti i Paesi dell’Unione europea sono tenuti a riconoscere i matrimoni tra due cittadini dello stesso sesso contratti legalmente in un altro Stato membro: lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue pubblicata oggi. Il tribunale è stato adito da due cittadini polacchi sposati in Germania, ai quali è stata negata la registrazione del loro certificato di matrimonio nel loro Paese d’origine, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito. Riconoscere non significa obbligo di introduzione dei matrimoni. Questo rifiuto “ è contrario al diritto dell’Ue” perché costituisce un ostacolo alla libertà dei cittadini interessati di spostarsi da un Paese all’altro, pur godendo dei diritti acquisiti all’interno dell’Unione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
