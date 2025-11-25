La Consultoria dell' università senza uno spazio | studentesse sotto il Rettorato

Striscioni e presidio di protesta sotto il Rettorato dell’Università da parte delle studentesse di MalaConsilia e di Link per reclamare l’aula universitaria in via Ranzani 14, occupata dal 2022 per le attività dello sportello autogestito per fornire supporto a studentesse, donne e in generale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it