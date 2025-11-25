La Consultoria dell' università senza uno spazio | studentesse sotto il Rettorato
Striscioni e presidio di protesta sotto il Rettorato dell’Università da parte delle studentesse di MalaConsilia e di Link per reclamare l’aula universitaria in via Ranzani 14, occupata dal 2022 per le attività dello sportello autogestito per fornire supporto a studentesse, donne e in generale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani sabato 22 novembre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Roma in via Matera 18 dell'Università #eCampus si terrà il convegno "Sport e Diritto. Sfide e novità legislative per il 2026", organizzato dall'Università eCampus e ABM Sport Consulting, i Vai su Facebook