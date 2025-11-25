La cometa aliena che fa impazzire la Nasa | cosa può succedere con il passaggio di 3I Atlas
C'è già grande attesa, soprattutto tra gli esperti della Nasa, per l'imminente passaggio vicino al nostro Pianeta di 3IAtlas, che ha scatenato il dibattito tra gli esperti circa la sua reale natura per via di una serie di caratteristiche inusuali per una cometa. L'oggetto spaziale, individuato per la prima volta il 1°luglio 2025 dal telescopio del progetto ATLAS situato in Cile, da cui ha tratto il suo nome, è di certo uno di quelli che ha maggiormente attirato l'attenzione degli studiosi innanzitutto per la rara possibilità di osservare una cometa nata al di fuori del nostro Sistema Solare, potenzialmente foriera di informazioni nuove e di spunti interessanti per ampliare le conoscenze circa le caratteristiche di questi corpi celesti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
