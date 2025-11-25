La città del futuro riflessione dell' ex consigliere Elio Ficarra
Al di là dei rituali di cortesia tipici della real politique, l’incontro tra il neo-eletto sindaco di New York, Aarav Mandani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, offre una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni strutturali che attraversano le metropoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il tema al centro dell’incontro è “Il futuro delle nostre città. Punti di forza e di debolezza per le città della Romagna”. Relatore sarà Edoardo Preger, architetto e urbanista italiano, nato a Roma nel 1947, già sindaco di Cesena dal 1992 al 1999 - facebook.com Vai su Facebook