La città del futuro riflessione dell' ex consigliere Elio Ficarra

Palermotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al di là dei rituali di cortesia tipici della real politique, l’incontro tra il neo-eletto sindaco di New York, Aarav Mandani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, offre una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni strutturali che attraversano le metropoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

