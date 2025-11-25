La Cina lancia una scialuppa spaziale per risolvere la prima emergenza causata dai detriti in orbita
Lanciata in orbita Shenzhou 22 senza equipaggio. Una “nave di salvataggio” per i taikonauti della navicella 20. 🔗 Leggi su Repubblica.it
La Cina lancia Shenzhou-22, la "scialuppa di salvataggio" verso Tiangong Vai su Facebook
Prima missione di soccorso spaziale per la Cina - 22 attracca alla stazione spaziale Tiangong, risolvendo l'emergenza dei voli spaziali con equipaggio umano ... Riporta startmag.it
Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22 - JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì, la Cina ha lanciato la navicella Shenzhou- Secondo lanuovasardegna.it
La Cina lancia d’urgenza una navicella spaziale per salvare gli astronauti bloccati sulla Stazione Tiangong - La Cina ha effettuato un lancio anticipato di una navicella spaziale senza equipaggio, destinata a raggiungere la stazione spaziale Tiangong ... Da ilmetropolitano.it