La cancellazione delle donne dalla storia martedì 25 novembre incontro con Vinzia Fiorino

Martedì 25 novembre, alle 17 al Centro Donna Liliana Paoletti Buti, un evento, organizzato dalla Associazione Evelina De Magistris, promosso da Comune di Livorno e Centro Donna, che parla di una delle tante forme di violenza: la cancellazione delle donne dalla storia.Nella storiografia.

