Tempo di lettura: < 1 minuto C’e’ un luogo comune che va demolito con fatti e numeri, ovvero che la Campania sarebbe una roccaforte rossa inespugnabile come Toscana e Emilia-Romagna e che quindi la batosta di ieri per il centrodestra fosse inevitabile. Nulla di più falso. La Campania è sempre stata “contendibile”: senza voler tornare troppo indietro ai tempi del compianto Antonio Rastrelli basta ricordare che nel 2010 Stefano Caldoro sconfisse De Luca 54 a 43; nel 2015 De Luca si prese la rivincita battendo Caldoro di meno di tre punti (c’erano i 5 stelle da soli). Il 2020 non fa testo: il Covid trasformò De Luca in una popstar internazionale, prese il 70% senza i 5 stelle, ma fu una elezione in nessun modo paragonabile alle altre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La bugia della Campania ‘roccaforte rossa’ smentita dai fatti: il cdx è sempre stato competitivo (salvo con il Covid)