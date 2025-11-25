La band lancianese The Vanished People pubblica l’ep Desktop music 101

25 nov 2025

È uscito “Desktop Music 101”, il nuovo EP del duo The Vanished People, progetto indipendente nato a Lanciano e oggi di base a Milano. Il loro nuovo ep segna un’evoluzione netta nel percorso del duo e introduce una produzione più moderna, costruita alternando strumenti suonati, sampling e un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

