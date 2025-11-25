La band lancianese The Vanished People pubblica l’ep Desktop music 101
È uscito “Desktop Music 101”, il nuovo EP del duo The Vanished People, progetto indipendente nato a Lanciano e oggi di base a Milano. Il loro nuovo ep segna un’evoluzione netta nel percorso del duo e introduce una produzione più moderna, costruita alternando strumenti suonati, sampling e un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Capodanno che aspettavi… è qui! A Ferramenta celebriamo l’arrivo del 2026 con una serata unica fatta di gusto, musica e divertimento. Un percorso culinario studiato nei minimi dettagli, una band esplosiva come Le Panocchie dell’Adriatico, una location - facebook.com Vai su Facebook