Kvaratskhelia | Grazie a Luis Enrique sono migliorato anche in difesa prima mi concentravo solo sull’attacco

Alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa dei progressi ottenuti da quando è passato al Psg lo scorso inverno e del livello del campionato francese. Le parole di Kvaratskhelia. I miglioramenti ottenuti: «Ci sono molte cose su cui devo ancora crescere. Potrei segnare di più, passare meglio palla, sto cercando di essere la versione migliore di me.» Kvara crede di essere migliorato in difesa con Luis Enrique: «Non ero così prima, mi concentravo sull’attacco. Ma mi sono reso conto che ogni giocatore deve contribuire in difesa, anche gli attaccanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: «Grazie a Luis Enrique sono migliorato anche in difesa, prima mi concentravo solo sull’attacco»

