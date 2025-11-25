Kove MX250 Factory | la cross cinese da 6.990 euro
Dopo essersi fatta un nome nei rally con la 450 capace di chiudere la Dakar a un prezzo molto più basso delle rivali, Kove porta la stessa filosofia sulle piste da cross. Motore bialbero, ciclistica matura e componentistica di livello convivono con un listino che si ferma sotto la soglia dei settemila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
