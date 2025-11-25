Kostic verso l’esclusione a sorpresa per Bodo Glimt Juve | Spalletti pensa a questa mossa per creare scompiglio nella difesa norvegese! La novità
Kostic verso l’esclusione a sorpresa nonostante il gol viola: Spalletti lancia Joao Mario a destra, Cambiaso trasloca sulla corsia mancina. La Juventus è pronta per la notte artica di Bodo, una sfida di Champions League che non ammette repliche. Dopo il pareggio di Firenze, dove Filip Kostic è stato l’assoluto protagonista con un gran gol mancino che aveva illuso i bianconeri, ci si aspetterebbe una sua conferma scontata dal primo minuto. Invece, le logiche del turnover e la gestione delle energie in un calendario fitto potrebbero riservare una sorpresa amara per l’ex Eintracht. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno serbo potrebbe finire in panchina nella decisiva trasferta norvegese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
