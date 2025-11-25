Kostic verso l’esclusione a sorpresa per Bodo Glimt Juve | Spalletti pensa a questa mossa per creare scompiglio nella difesa norvegese! La novità

Kostic verso l’esclusione a sorpresa nonostante il gol viola: Spalletti lancia Joao Mario a destra, Cambiaso trasloca sulla corsia mancina. La  Juventus  è pronta per la notte artica di  Bodo, una sfida di  Champions League  che non ammette repliche. Dopo il pareggio di  Firenze, dove  Filip Kostic  è stato l’assoluto protagonista con un gran gol mancino che aveva illuso i bianconeri, ci si aspetterebbe una sua conferma scontata dal primo minuto. Invece, le logiche del turnover e la gestione delle energie in un calendario fitto potrebbero riservare una sorpresa amara per l’ex Eintracht. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’esterno serbo  potrebbe finire in panchina  nella decisiva trasferta norvegese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

