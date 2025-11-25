Kiev dice sì alla pace Poi Zelensky frena | C' è ancora lavoro da fare
Un funzionario statunitense ha dichiarato ad ABC News che una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un possibile accordo di pace. Secondo la Cnn, l'Ucraina ha accettato un accordo per porre fine alla guerra con la Russia, con solo "piccoli dettagli" in sospeso, scrive la tv Usa sul sito citando "un funzionario statunitense, anche se il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che c'è ancora molto lavoro da fare". Il funzionario ha dichiarato: "Gli ucraini hanno accettato l'accordo di pace. Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato un accordo di pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it
