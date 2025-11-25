Kid Blues Combo live da Piuma | si ritorna a suonare

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì ore 21 da Piuma la performance dei Kid Blues Combo. Sono stati definiti una band gastroemotiva perché il loro suono è tutto stomaco e cuore. La chitarra vellutata di Riccardo, l'armonica "ruffiana", la ruvidità del sound e della voce di Kid sono la loro impronta.Un live dei Kid Blues. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

