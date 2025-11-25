Kevin Costner sarà Bill Clinton in United

Davidemaggio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande successo di Yellowstone, che ha interpretato dal 2018 al 2023, ha cambiato il rapporto di Kevin Costner con il piccolo schermo, e ora l’attore non intende fermarsi. Anzi: produrrà ed interpreterà United, una nuova serie tv nella quale presterà il volto a uno dei Presidenti degli Stati Uniti più chiacchierati di sempre, Bill Clinton. Il progetto è ancora in fase embrionale ma si preannuncia massiccio ed interessante, per più di una ragione. Innanzitutto, a produrlo sono Onwards Studios, Prime Focus DNEG e la Appian Way di Leonardo DiCaprio, al momento non coinvolto nel cast artistico, ma mai dire mai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

kevin costner sar224 bill clinton in united

© Davidemaggio.it - Kevin Costner sarà Bill Clinton in United

Altre letture consigliate

kevin costner sar224 billKevin Costner punta al ruolo di Bill Clinton in United - L'attore è in trattative per interpretare Bill Clinton nella serie “United”, prodotta con il sostegno delle Nazioni Unite ... sentieriselvaggi.it scrive

kevin costner sar224 billKevin Costner potrebbe interpretare Bill Clinton nella sua prima serie dopo Yellowstone - Kevin Costner sarà Bill Clinton nella nuova serie United, prodotta con DiCaprio e con Chukwudi Iwuji nel cast. Da cinefilos.it

kevin costner sar224 billKevin Costner vicino al ruolo di Bill Clinton - Kevin Costner in trattative per interpretare Bill Clinton nella serie politica United, serie prodotta con il supporto delle Nazioni Unite ... Da lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Kevin Costner Sar224 Bill