Il grande successo di Yellowstone, che ha interpretato dal 2018 al 2023, ha cambiato il rapporto di Kevin Costner con il piccolo schermo, e ora l’attore non intende fermarsi. Anzi: produrrà ed interpreterà United, una nuova serie tv nella quale presterà il volto a uno dei Presidenti degli Stati Uniti più chiacchierati di sempre, Bill Clinton. Il progetto è ancora in fase embrionale ma si preannuncia massiccio ed interessante, per più di una ragione. Innanzitutto, a produrlo sono Onwards Studios, Prime Focus DNEG e la Appian Way di Leonardo DiCaprio, al momento non coinvolto nel cast artistico, ma mai dire mai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Kevin Costner sarà Bill Clinton in United