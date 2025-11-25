Kelly a Sky | Sappiamo che la posta in palio è alta Nuovo ruolo? Dico questo Sul clima gelido…

Lloyd Kelly ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni. Lloyd Kelly ha parlato a Sky Sport prima di Bodo Glimt Juve. PARTITA IMPORTANTE – « Tutti sappiamo il significato di questa partita ma la affrontiamo con buona mentalità. Sarà difficile come ogni partita di Champions, sappiamo che la posta in palio è alta ». NUOVO RUOLO CON SPALLETTI – « Il ruolo è diverso, non avanzo tanto. Cerco di fare quello che va fatto in quella posizione. Ma l’aspetto mentale è uguale ». CLIMA – « Il clima è diverso, dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

