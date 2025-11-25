Kane-Barcellona il centravanti vestirà la maglia blaugrana? Ecco la chiarezza della punta stessa
Harry Kane e le voci sul Barcellona: il centravanti fa chiarezza. La situazione attuale in ottica calciomercato Harry Kane, attaccante inglese del Bayern Monaco e classe 1993, è finito recentemente al centro delle speculazioni di mercato riguardanti il Barcellona. Intervistato dalla Bild, Kane ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni: “Non ho avuto contatti con nessuno, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Highlights Europei: il Chelsea ospita il Barcellona, Kane torna a Londra, l'Inter sfida Simeone Vai su X
"Lewandowski al Milan e Kane al Barcellona": la clamorosa suggestione di mercato arriva dall'Inghilterra Vai su Facebook
Lewandowski al Milan con Kane al Barcellona? L'attaccante del Bayern: "Molto improbabile, nessun contatto" - Un anno prima, nel mercato estivo del 2022, il Bayern aveva ceduto al Barcellona per 45 milioni di euro Robert Lewandowski. Scrive msn.com
MERCATO - Barcellona, Julian Alvarez difficile, si fa largo il nome di Kane - Con Lewandowski in scadenza di contratto, e finito nel mirino del Milan, i blaugrana cominciano a muoversi sul mercato. Secondo napolimagazine.com
Dall'Inghilterra - Il Barcellona vuole Kane: Milan, un assist per Lewandowski? - Un risvolto di mercato che potrebbe aiutare i rossoneri: Kane al Barcellona e Lewandowski al Milan? Scrive msn.com