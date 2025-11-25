Juventus Spalletti conferma Koopmeiners | l’olandese ancora nel ruolo di braccetto sinistro contro il Bodo Glimt

Juventus, difesa ridisegnata: Spalletti sceglie ancora Koopmeiners da braccetto sinistro per la gara di Bodo. Le ultimissime La Juventus di Luciano Spalletti affronta questa sera il BodoGlimt con una difesa rivisitata, ma che per Teun Koopmeiners sta diventando una certezza. Nonostante i test sul 4-3-3 effettuati alla Continassa durante la sosta, il tecnico toscano ha .

