Juventus, ricordi Kaio Jorge? La rinascita in Brasile e ora il ritorno in Europa. Un club muove i primi passi.Ecco la situazione. L’asta internazionale per Kaio Jorge si arricchisce di un nuovo, facoltoso partecipante. La rinascita dell’attaccante brasiliano, tornato a brillare in patria dopo la parentesi sfortunata in Italia, non è passata inosservata in Europa, e ora i riflettori si spostano verso Est. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, lo Zenit San Pietroburgo ha mostrato un forte interesse per la punta del Cruzeiro. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I russi sfidano le big europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, ricordi Kaio Jorge? Dopo essere rinato in Brasile ora può tornare in Europa. Un club ha già mosso i primi passi…Svelata la situazione

