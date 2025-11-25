Juventus Next Gen cambia ancora la classifica | due punti di penalizzazione al Campobasso Come varia la graduatoria
nel girone B di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha inflitto una nuova sanzione che modifica ulteriormente la classifica del Girone B di Serie C, dove milita la Juventus Next Gen. Il club sanzionato è il Campobasso, al quale sono stati comminati 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, a causa di violazioni di natura amministrativa. Violazioni amministrative e deferimento. La penalizzazione subita dal Campobasso è la conseguenza diretta del deferimento avvenuto lo scorso 6 novembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
