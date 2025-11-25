Juventus Next Gen cambia ancora la classifica | due punti di penalizzazione al Campobasso Come varia la graduatoria

nel girone B di Serie C. Il  Tribunale Federale Nazionale (TFN)  ha inflitto una  nuova sanzione  che modifica ulteriormente la  classifica  del  Girone B di Serie C, dove milita la  Juventus Next Gen. Il club sanzionato è il  Campobasso, al quale sono stati comminati  2 punti di penalizzazione  da scontare nella  corrente stagione sportiva, a causa di  violazioni di natura amministrativa. Violazioni amministrative e deferimento. La  penalizzazione  subita dal  Campobasso  è la conseguenza diretta del  deferimento  avvenuto lo scorso  6 novembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, cambia ancora la classifica: due punti di penalizzazione al Campobasso. Come varia la graduatoria

